Mardinli yazar Halil Yaman, Şehit İlhan Varank İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle “Sanat ve Yazarlık” konulu söyleşide bir araya geldi. “Senin Hayatın Benim Kalemim” kitabı üzerine konuşan Yaman, sevgi, fedakârlık ve sabır temalarını vurguladı.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğan yazar Halil Yaman, Şehit İlhan Varank İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Yaratıcı Yazarlık kapsamında düzenlenen “Sanat ve Yazarlık” söyleşisinde, Yaman’ın Başka Kitap Yayınevi’nden çıkan “Senin Hayatın Benim Kalemim” adlı kitabı ele alındı.

Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen etkinlik, duygusal ve ilham verici anlara sahne oldu.

İlk kitabının sevgi, fedakârlık ve sabır üzerine kurulu olduğunu, özellikle anne-babalara hitap ettiğini belirten yazar Halil Yaman, kitabın gerçek bir hikâyeden esinlendiğini belirterek, “Kapaktaki adam benim, yanındaki çocuk ise bu hikâyeyi bana anlatan kız çocuğu. Kitabın adı, bu yüzden ‘Senin Hayatın Benim Kalemim’ oldu” dedi.

Aile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Yaman, ebeveynlerin çocuklara rol model olması gerektiğini ifade etti.

Söyleşide bir öğrencinin, romandaki kahramana benzer bir kanser hastalığını atlattığını ve ailesinin bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını paylaşması, salonda duygusal anlara yol açarken öğrencinin cesaretini takdir eden Yaman, kitabın empati ve farkındalık uyandırmayı amaçladığını söyledi.

Öğrencilerin “Yazar olmak için ne yapmalı?” sorusuna ise Halil Yaman, “Yazarlığın temeli çok okumaktan geçer. Okumak ve yazmak yaşam felsefeniz olmalı. Yaşadıkça zehirlenen bir ruh, yazarak panzehire dönüşebilir” yanıtını verdi.

Etkinlik, Yaman’ın öğrencilerle samimi sohbeti ve kitabın imzalamasıyla sona erdi.