Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 8 Semt Konağı ve Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Yaz Okulu Final Şenliği’ programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Beydağı Tabiat Parkında gerçekleştirilen programa öğrenci ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaz Okulları Final Şenliklerini Beydağı Tabiat Parkında gerçekleştiriyoruz. Beydağı Tabiat Parkı 3 bin 300 dönüm. Yaz okulu final şenliklerinde öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmeleri için birçok farklı etkinlik düzenlenmekte. Bu tür birçok aktivitenin yapılacağı bir alanı Malatya’mızın gençlerine, çocuklarına hazırladık. Çocuklarımız ne kadar iyi yetiştirilirse geleceğimiz o kadar aydınlık ve parlak olur. Bugünkü nesli, gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgilerle donatmadığımız zaman geriye ricat ederiz. Muasır medeniyetin üzerine çıkmak için bilimde, teknolojide, fende bütün keşif ve icatlarda en öne çıkmamız lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında neler gerekiyorsa yapmak zorundayız. Yaz şenliklerimizin çocuklarımıza velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından çocuklara yönelik İllüzyon ve Animasyon Gösterileri ile çocukların katılımı ile birçok yarışma gerçekleştirildi.