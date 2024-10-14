Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nde yüzlerce engelli birey Fitness Salonu’nda spor yaparak sağlıklarını koruyor, eğleniyor ve motive oluyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Fitness Salonu, engelli vatandaşlar ile engelli yakınlarına hizmet veriyor.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Fitness Salonundan istifade eden engelli bireyler bu merkezde sosyalleşip, fiziksel ve ruh sağlıklarına iyi gelen aktivitelerde bulunuyorlar.

Engelli bireylere yönelik olarak hizmet vermekte olan Fitness Salonu’nda 2024 yılı içerisinde 714 engelli birey ücretsiz olarak faydalandı. Fitness Salonu’nda spor yapan engelli bireyler bu süre zarfından sosyal hayatlarındaki değişikliğin yanında özellikle kas-iskelet sistemlerinin güçlenmesi ile birlikte stabilizasyon ve denge aralığını yükseltirken kardiyovasküler sistemlerini de aktif şekilde çalıştırma fırsatına da kavuşmuş oluyorlar.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkezden istifade ettiğini belirten Erdal Çolak, “Geçirmiş olduğum bir rahatsızlık sonucunda sol tarafımda hissiyat yoktu. Fizik tedaviye başladım. Bu merkezin fitness salonunu kullanarak çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bu imkânı bizlere sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.