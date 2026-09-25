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Stat: Kocaeli Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer, Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz Yedekler: Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir Teknik Direktör: Vincenzo Montella Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Turffert, Rayan Cherki, Manu Kone, Adrian Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe Yedekler: Guillaume Restes, Jean Butez, Pierre Kalulu, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Esteban Lepaul, Desire Doue, Lucas Da Cunha, Jeremy Jacquet Teknik Direktör: Zinedine Zidane

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