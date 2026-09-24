Lige fırtına gibi başlayan Gemlik Sümerbey, Bursa derbisinde Bursa Yıldırımspor’u yenerek zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

GEMLİK SÜMERBEY’DEN TARİHİ BAŞLANGIÇ

İnegöllü Teknik Direktör İsmail Güldüren’in çalıştırdığı ekip, ligin ilk haftasında 1922 Akşehir SK’yı deplasmanda 4-0, 2. Hafta maçında evinde Etimesgur SK’yı 1-0, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan 3. Hafta maçında da ize Altayspor’u 1-0 yenerek 3’de 3 yapmıştı.

Topladığı 9 puanla Balıkesirspor ile liderlik koltuğunu paylaşan ekip, ilk 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Teknik Direktör İsmail Güldüren bugüne kadar çalıştırdığı kulüpler arasında en iyi sezon başlangıcı yaptığı yıllardan birini yaşadı.

BURSA YILDIRIM YENİLMİYOR

Lige iyi başlangıç yapan diğer temsilcimiz Bursa Yıldırımspor ise 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan toplamayı başardı.

İlk hafta sahasında Söke1970 SK’yı 1-0 yenen ekip, 2. Hafta ise deplasmanda Denizli İdmanyuırdu’nu 2-0 yenmeyi başardı. 3. Hafta maçında İzmir’in güçlü temsilcisi Karşıyaka’yı konuk eden Bursa Yıldırımspor bu maçtan da 2-2 beraberlikle ayrıldı. 3 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

GEMLİK SÜMERBEY-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3. Lig 4 haftasında Gemlik Sümerbey-Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak olan lig maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Gemlik Atatürk Stadyumunda oynanacak.

Bursaspor’un bu hafta maçı olmaması nedeniyle karşılaşmaya büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.