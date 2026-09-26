Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin ilerleyen Fenerbahçe, FIFA'dan gelen son dakika haberiyle adeta sarsıldı! Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, sarı-lacivertli kulübe 3 transfer dönemi boyunca geçerli olacak şekilde transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın sarı-lacivertli ekibe kestiği bu ağır faturanın çıkış yolu da belli oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre; transfer engelinin geçmişte kalan mali yükümlülüklerle ilgili olduğu ve sarı-lacivertli yönetimin söz konusu ödemeleri gerçekleştirmesi durumunda kabus gibi çöken bu cezanın anında kaldırılacağı öğrenildi.

KULÜPTE SESSİZLİK: GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA!

FIFA’nın aldığı yaptırım kararı futbol gündeminde geniş yankı uyandırırken, dikkatler Fenerbahçe yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yönetimin ise sorunun çözümü için hızlı şekilde harekete geçerek gerekli ödemeleri tamamlamayı ve transfer yasağının kaldırılmasını sağlamayı planladığı öne sürülüyor.