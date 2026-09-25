Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında Salzburg’dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Dorgeles Nene, İsmail Kartal yönetiminde ilk 11’de forma şansı bulmakta zorlanıyor. 23 yaşındaki Malili oyuncu, sonradan dahil olduğu 5 karşılaşmada toplam 101 dakika süre aldı.

MİLLİ MAÇ ARASINDA TRANSFER PLANI

Fenerbahçe’den ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Nene’nin, transfer sürecini hızlandırmak için milli maç arasını değerlendirmek istediği belirtildi. Genç futbolcunun, Mali'nin Yeşil Burun Adaları ve Liberya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçlarında göstereceği performanslara odaklandığı belirtildi.

LIGUE 1 KULÜPLERİNİN RADARINDA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Dorgeles Nene, milli takım formasıyla kendini kanıtlayarak Avrupa'dan gelecek transfer tekliflerine kapı açmak istiyor. Malili sağ kanat oyuncusunun özellikle Fransa Ligue 1 kulüplerinin radarında olduğu ve ocak ayında bazı orta sıra takımlarının transfer için nabız yoklamasının beklendiği aktarıldı.