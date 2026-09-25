Turnuva boyunca sergilediği başarılı performansı final müsabakasına da taşıyan milli eldiven Busenaz Sürmeneli, 70 kilo şampiyonluk randevusunda İngiltere temsilcisi Chantelle Reid karşısında rauntlar boyunca ringin hâkimi oldu. Hakemlerin ortak kararıyla 5-0’lık kesin bir galibiyet elde eden milli sporcu, altın madalyayı boynuna takarak İstiklal Marşı'mızı dinletti.

Kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna imza atan Sürmeneli, bu derecesiyle birlikte Avrupa Şampiyonası arenasındaki toplam madalya sayısını 4’e yükseltti. Milli boksörün bu organizasyon geçmişinde 2 altın ve 2 bronz madalyası yer alıyor.

Büşra Işıldar Avrupa ikincisi oldu

Aynı şampiyonada madalya mücadelesi veren bir diğer milli boksör Büşra Işıldar ise kadınlar 75 kilo finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonluk için ringe çıktığı finalde İrlandalı rakibi Aoife O’Rourke ile karşılaşan 24 yaşındaki milli sporcu, kıyasıya geçen mücadeleden yenilgiyle ayrılarak turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Gençler düzeyinde hem Dünya hem de Avrupa şampiyonlukları bulunan Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde ise daha önce bir Dünya ikinciliği (gümüş) ve bir Avrupa üçüncülüğü (bronz) elde etmişti.