MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretleri sırasında açılışı gerçekleştirilen Kuzey Kuşak Yolu, Kudüs Caddesi peyzaj çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 296 adet ağaç ve çalı grubu dikimi gerçekleştirildi.

Ulaşım alanında Malatya’nın konforlu ve kaliteli bir yol ağına sahip olması için çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ karayollarını birbirine bağlayan ve toplamda 13 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Kuşak Yolunda peyzaj çalışmalarıyapıyor.

Peyzaj düzenlemeleri kapsamında; orta refüjlere ağaç, çalı grupları ve bitki çeşitleri diken Malatya Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalar kapsamında, 4 bin 270 metrekare rulo çim serim çalışması, kaldırımlarda 288 adet Akçaağaç, 301 adet Fener Ağacı ve Güvey Kandili, 36 adet Tespih Ağacı, 93 adet Dişbudak ve 56 adet Gülibrişim Ağacı ile orta refüj ve kavşaklarda ise 173 adet Mavi Servi, 3 adet Mavi Ladin, 15 adet Hopsi, 1 adet Altuni Mazı, 6 adet Konik Ladin, 100 adet Pittosporum, 110 adet Alev Çalısı, 205 adet Yayılıcı Ardıç, 420 adet Gold Taflan ve 490 adet Ateş Dikeni dikimi gerçekleştirdi.

Damlama Sulama Sistemiyle Sulama Yapılacak

Kuzey Kuşak Yolu Kudüs Caddesi üzerinde toplam 4,3 kilometre uzunluğunda yapılan çalışmalar kapsamında dikimi gerçekleştirilen ağaç ve çalı grupları damlama sulama sistemiyle sulaması yapılarak su tasarrufu sağlanmış olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu caddeleri hizmete açarken, şehri daha yeşil ve estetik hale getirmek için bulvar ve yol kenarlarında yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.