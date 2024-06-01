Maltepe’de 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Maltepe’de 4 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kaza sonrası iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe’de anne baba ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu bir otomobil ile içerisinde iki kişinin bulunduğu başka bir otomobil geçtiğimiz haftalarda çarpışmıştı. Anne baba ve çocuk yaralı halde hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan diğer araçtaki iki kişi gözaltına alındı. 4 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine kazaya karışan iki şüpheli tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Maltepe’de Esenkent Mahallesinde 17 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada, E.C.K.(35), E.K.(27) isimli kadın ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu otomobil ile, E.K. ile D.Y. isimli şahısların bulunduğu otomobil E-5 yanyol ve sokak kesişiminde çarpıştı. E.K. ile D.Y. isimli şahıslar olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan E.C.K., E.K. ve 4 yaşındaki çocukları yaralı halde tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. ile D.Y. isimli şahıslar aynı gün yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki çocuk bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine şüpheli şahıslar tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar “taksirle öldürme” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.