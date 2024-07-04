İstanbul Maltepe’de bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Maltepe ilçesi, Kayışdağı - Dudullu Yolu üzerinde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir motosikletli trafikte seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza olduğunu fark etmeyen seyir halindeki diğer araç sürücüleri ise yol üzerindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, motosiklet ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.