Maltepe’de çok sayıda kişi kesim alanları dışında boş arsalarda, yol kenarlarında kurban kesti. Belediye ekipleri tarafından denetim yapılmaması dikkat çekti.

İstanbul’da kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğine dair uyarılara rağmen kaçak kesimler devam ediyor. Maltepe’de bazı kişiler, sokak araları, yol kenarlarında hijyenden yoksun kesim yaptı. Maltepe Belediyesinin mahalle aralarında yapılan kaçak kurban kesimlerine denetim yapmaması dikkat çekti.