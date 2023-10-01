Maltepe’de bir adamın genç kadını arabaya bindirmek istemesi üzerine tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, sokak ortasında tartıştığı genç kadını araca bindirmek istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili arasında başlayan tartışma ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.