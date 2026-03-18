Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD) Maltepe Şubesi ile SİYAD Arama Kurtarma (SAKUT) iş birliğiyle düzenlenen programda konuşan SİYAD Genel Başkanı Adnan Çeliker, Sinop'a özgü helesa yürüyüşünün İstanbul'da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

SİYAD Maltepe Şube Başkanı Mehmet Köksalan ise Maltepe'de böyle bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çekti.

SİYAD Genel Başkan Yardımcısı ve SAKUT Yöneticisi Murat Öztürk' de helesa geleneğinin tarihi arka planına değinerek, bu kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Açıklamada, geleneğin Karadeniz'de Sinop açıklarında fırtınaya yakalanan ve zor durumda kalan denizcilerin, Sinop limanına sığınması, Ramazan ayında mani söyleyerek halktan yardım talep etmeleriyle ortaya çıkan, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın çok güzel örneği zamanla bölge halkı tarafından sahiplenilerek günümüze ulaştığı ifade edildi.

Etkinlik kapsamında kullanılan teknenin, ilerleyen süreçte İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Otto Doğa Park bünyesinde kurulmakta olan Sinop Kültür Sokağı'nda sergilenmesinin planlandığı bildirildi. Karadeniz kadim kültürünün önemli unsurlarından biri olan 'helesa' geleneği, Maltepe'de düzenlenen bu etkinlikle yeniden canlandırılırken, program katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.