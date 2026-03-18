Başkan Subaşı, Ramazan ayı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla iftar programında buluştu. Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen program öncesinde Başkan Subaşı, çalışanlarla selamlaşarak sohbet etti. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda Subaşı, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Bu akşam buradan iftar soframızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki varsınız. Belediyemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya geldik. Çünkü paylaşmanın ve bütünleşmenin huzurunu bu sofrada buluyoruz. Bir ay boyunca iftar çadırında siz değerli emekçilerim çalıştınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve halkımız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.