Maltepe Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Maltepeli kadınları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Mart ayına yayılan programlar çerçevesinde Maltepeli kadınlar, İstanbul Modern gezisinde bir araya gelerek sanatın izinde keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi ve kültürel erişimi artırmayı hedefleyen Maltepe Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Maltepeli kadınları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Mart ayına yayılan programlar çerçevesinde Maltepeli kadınlar, İstanbul Modern gezisinde bir araya gelerek sanatın izinde keyifli ve öğretici bir gün geçirdi. Gezi boyunca katılımcılar, çağdaş sanatın önemli eserlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, rehberler eşliğinde sanatın farklı disiplinlerine dair bilgi edindi.

Kültür, sanat ve dayanışma ekseninde gerçekleştirilen programlar, kadınların hem bireysel gelişimine katkı sunuyor hem de toplumsal eşitlik bilincini güçlendiriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla herkes için erişilebilir ve kapsayıcı hizmetler üretmeye devam eden Maltepe Belediyesi toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.