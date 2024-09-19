Maltepe’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce “Huzur Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ve belediyenin güvenlik noktasında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Her şeyden önce sağlam yapılı bir çevrede hayatımızı geçirmemiz bizim de önceliğimiz. Emniyetimizle birlikte zabıta teşkilatımız ortak çalışmalar yapıyor güvenlik açısından. Çalışma arkadaşlarımızla yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında, çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak geliyor.” dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce organize edilen “Huzur Toplantısı” Maltepe Cumhuriyet Kültür Merkezi Evlendirme Dairesi’nde yapıldı. Toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda STK üyesi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından Kaymakam Bahri Tiryaki açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşma sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik toplantıya katılanlara Maltepe’deki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Kaymakam Tiryaki: “Gençlerimiz ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz”

Toplantıda konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, “Devletin temel hizmet alanı vatandaşların güvenliği, esenliği ve sağlığı. Biz de Maltepe ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için karasal alanda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, denizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığımız aracılığıyla yoğun gayret ve çaba göstermekteyiz. Emniyet asayiş alanına giren başka bir faaliyet alanımız ise, Maltepe Cezaevinde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğinin 24 saat sağlanmasıdır. Günümüzde yaşamın daha komplike hale gelmesi, teknolojinin artmasıyla birlikte özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışmaktayız. Madde bağımlılığından gençlerimizi ve çocuklarımızı korumayı arzu ediyoruz. Bu konuda polislerimiz ve devletimizin güvenlik birimleri yoğun gayret gösteriyor” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Çelik: “Suçların yüzde 97’si aydınlatılıyor”

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik de yaptığı konuşmada, “Maltepe’de bu suçların yüzde 97’sinin failini buluyoruz. 100 suçtan sadece 3 tanesi senede ortalama olarak faili meçhul kalabiliyor. En çok muzdarip olduğumuz suçlardan bir tanesi evden hırsızlık suçları.” dedi.

Belediye Başkanı Köymen: “Çocuklarımızın geleceği için yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız gerekiyor"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise, sabah saatlerinde, 8 okul önünde zabıta personellerinin öğrencilere yardımcı olduğu, aynı zamanda okul önlerindeki seyyar satıcılarla mücadele etkilerini belirterek, ilçedeki metruk binaların güvenli hale getirilmesi ve parklara kamera sisteminin kurulması noktasında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Başkan Köymen şöyle konuştu: “Temel amaçlarımızdan bir tanesi de yaşadığımız bölgede güvenlik de dâhil olmak üzere, hepimizin birlikte bir iç barış içerisinde hayatımızı idame ettirmemiz. Her şeyden önce sağlam yapılı bir çevrede hayatımızı geçirmemiz bizim de önceliğimiz. Emniyetimizle birlikte zabıta teşkilatımız ortak çalışmalar yapıyor, güvenlik açısından. Bunların öncesinde hep birlikte yapmamız gereken başka bir çalışma daha var. Bu çalışma da çocuklarımızın geleceği için yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız. Çalışma arkadaşlarımızla yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında, çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak geliyor.”