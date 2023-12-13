Tekirdağ Çorlu’da manevra yaparken kayan motosikletli arabanın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, Şehit İrfan Atasayar Sokak, Arpalık Sokak ile Ferhat Kalfa Sokağı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Arpalık Sokak’tan Ferhat Kalfa Sokak istikametine seyreden Ramazan Pat’ın kullandığı 59 AIB 075 plakalı motosiklet, Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta seyreden Ayhan Cingül yönetimindeki 34 KK 4265 plakalı otomobille çarpışmamak için manevra yaptı.

Devrilen motosiklet kayarak otomobile çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü Ramazan Pat, sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.