AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Esenler’de bir fabrikayı ziyaret etti. Kıymaz, “Buradaki kardeşlerimin AK Parti ve Cumhurbaşkanına destek vereceklerine canı gönülden inanıyorum” dedi.

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Esenler’de fabrika ziyareti gerçekleştirdi. Havaalanı Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasını ziyaret eden Kıymaz, fabrika yetkilileriyle ve çalışanlarla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Kıymaz’a ilçe parti teşkilatı da eşlik etti.

“Kıymetli çalışanlarımızla sohbet ettik, onlarla olduğumuz için çok mutluyuz”

İş yeri sahiplerinin ve çalışanların pazar günkü seçimde tam destek vereceklerine gönülden inandığını belirten Kıymaz, “Bugün olduğumuz Havaalanı Mahallesi bize uzak bir mahalle değil. Zaten bizim iş yerimiz de bu bölgede. Bugün kıymetli çalışanlarımızla sohbet ettik. Onlarla olduğum için çok mutluyuz. İnşallah bizlere pazar günü tam destek vereceklerine canı gönülden inanıyorum. Tabii biz iş dünyası olarak üretime devam ediyoruz. Sonuçta Türkiye’nin büyümesi üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak olacak. Biz buna bu şekilde bakıyoruz. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye ekonomisine destek veriyor. Biz de bunu yerinde tespit etmiş olduk. Pazar günü de inşallah önümüzdeki süreçte biz AK Parti ve Cumhurbaşkanına destek vereceklerine canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.