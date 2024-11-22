Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü etkinliklerle kutladı. Çocukların hakları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören çocuklar tarafından Çocuk Meclisi kuruldu.MANİSA (İGFA) - 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocukların haklarını öğrenmesi ve ifade etmesi, velilerin ise bu konuda farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Çocuk Hakları Bildirgesi’nin okundu. Yürüyüş ile devam eden etkinlik Şehir Tiyatrosu’ndaki gösteri ile devam etti. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılıçlar, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ÇOCUK MECLİSİ KURULDU

Etkinlik kapsamında, Atatürk Kentpark, Uncubozköy, Adnan Menderes ve Akgedik Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çocukların katılımı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Çocuk Meclisi kuruldu. Meclis Başkanlığına Necati Kökçü seçildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Şube Müdürü Müjde Günderen, Koordinatör Şerife Kümüştekin ve Şube Müdürü Gülşah Hakyol’un katıldığı toplantıda, çocuk hakları, talepler ve öneriler görüşüldü.