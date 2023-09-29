MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi ilçesine bağlı Kınık mahallesinde bulunan dere geçiş noktasında montajı tamamlanan menfez çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına menfez montaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Kınık mahallesinde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı, Kınık Mahalle Muhtarı Nurullah Görgün çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı. Mahalle muhtarı Nurullah Görgün çalışmanın mahalle için önemli olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 17 ilçemize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yağışlı havalarda vatandaşlarımızın dere taşkınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla ıslah çalışmalarımız ve menfez montajlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Kınık mahallemizde de menfez çalışmamızı tamamladık. Çalışmayla birlikte dere yatağına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirdik, can ve mal güvenliğini sağladık” dedi.