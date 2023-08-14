MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizleniyor, derede biriken çöpler toplanarak suyun akışı sağlık hale getiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı ve mahalle muhtarı Eyüphan Aykıran da çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Mahalle muhtarı Eyüphan Aykıran, “MASKİ Genel Müdürlüğü’nün her yıl yaptığı dere temizlik çalışmasının tekrarındayız. Kış gelmeden, yağmurlar başlamadan dere temizliğinin yapılması bizim açımızdan güzel. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.