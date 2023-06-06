Manisa Büyükşehir Belediyesi, “5 Haziran Dünya Çevre Günü Şenlikleri” kapsamında öğrencilerin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Keçiliköy Mahallesi’nde ormanlık alandan poşet poşet çöp toplayan öğrenciler, temiz bir dünya, temiz bir doğa mesajı verdiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, “5 Haziran Dünya Çevre Günü Şenlikleri ”kapsamında öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen programa katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam- Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Özel Gülce Montessori Anaokulu öğrencileri ile birlikte Keçiliköy Çiftlik Parkı’ndaki ormanlık alanda çöp topladılar.

Etkinlikte yer alan katılımcılar, temiz bir dünya, temiz bir doğa mesajı vererek, insanların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.