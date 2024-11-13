Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla motosikletlerin kaldırım işgaline yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Zabıta ve trafik polisi ekipleri, kaldırımları park yeri olarak kullanan motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle araçlarını park alanları yerine kaldırımlara park eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.İzmir Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Sekiz Eylül Caddesi’nde yapılan denetimlerde ekipler, motosikletlerini kaldırıma park eden sürücüleri, araçlarını belirlenmiş park alanlarına çekmeleri için uyardı. Uyarılara uymayan ve motosikletlerini kaldırımda bırakmaya devam eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

“Hedefimiz, Tüm Vatandaşlarımızın Güvenle Yolculuk Yapması”

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yaptığımız denetimler sayesinde yayalarımızın güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Kaldırımlardaki motosiklet işgalinin önlenmesiyle hem yaya güvenliği artıyor hem de şehir yaşamı huzur içinde sağlanıyor. Hedefimiz, kaldırımların amacına uygun şekilde kullanılarak tüm vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapması” ifadelerine yer verildi.

