Mustafa Bozbey’in seçim vaadinin seçim dönemiyle sınırlı kaldığını belirten Emre, diğer otoparklara yapılan zamma da dikkat çekerek yine vatandaşın mağdur olacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin otopark politikasından hızlı dönüşünü hayretle izlediklerini belirten Ercan Emre, “Seçim döneminde cadde ve bulvar otoparklarını ücretsiz yapma sözü veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, bu vaadini kısa bir süreliğine yerine getirdi fakat gündemden takip ettiğimiz kadarıyla vaadi mevsimlik kaldı. Uyglulamadan hızlı bir şekilde geri döneceğini kendisi esnaflarla yapmış olduğu toplantıda dile getirmiş. Cadde otoparklarının ücretsiz olduğu dönemde büyükşehire ait diğer otoparklara da yapılan kallavi zamma dikkat çekmek istiyoruz. Zam yapıldığıyla kaldı, ücretsiz yapılan otoparklar yeniden ücretli oluyor ve sonuç olarak yine vatandaşın cebi yanacak. Görünen o ki Bozbey’in de seçim vaatleri seçim dönemiyle sınırlı kalacak. Ak Parti ve CHP belediyeciliği vatandaşları mağdur etmeye devam edecek” dedi.

Ercan Emre açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü;

İNEGÖL BELEDİYESİ DE DAHA ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ADIMLAR ATMALI

“İnegöl Belediyesinin de ilçemizde yapmış olduğu çalışmaların yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Şehrimizin artan trafik ve otopark sorunları, geçici çözümlerle değil, uzun vadeli ve kapsamlı projelerle ele alınmalıdır. Bu noktada hem Bursa Büyükşehir Belediyesinin hem de İnegöl Belediyesinin daha etkin ve sürdürülebilir adımlar atması gerekmektedir.”

ÇOK KATLI OTOPARKLAR İNŞA EDİLMELİ

“Bu bağlamda Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, İnegöl'de çok katlı otopark tesislerinin inşa edilmesi ve akıllı otopark yönetim sistemlerinin entegre edilmesidir. Böylece mevcut otopark kapasitesi artırılacak ve vatandaşlarımızın park yeri bulma sorunu büyük ölçüde çözülecektir. Ayrıca toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi, bisiklet yollarının yaygınlaştırılması ve yaya dostu alanların oluşturulması gibi adımlarla şehir içi ulaşım daha verimli hale getirilebilir.”

MEVCUT YÖNETİMLER HALKIMIZIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAMIYOR

“Görüyoruz ki mevcut yönetimler, halkımızın beklentilerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Sorunları görmezden gelen veya geçici çözümlerle üstünü örtmeye çalışan bu yaklaşımlar altyapı rezilliğinde de gördüğümüz gibi artık miadını doldurmuştur. Halkımız, sözünde duran, milli değerlere sahip çıkan ve gerçek ihtiyaçları gözeten bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir. Çare, Milli Görüş belediyeciliğindedir. Yeniden Refah Partisi olarak, İnegöl'ümüzün ve Bursa'mızın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için akılcı ve kalıcı çözümler üretmeye ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”