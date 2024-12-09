Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve açık alanlarda bulunan havuzların bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki 8 havuzun tüm boru sistemi ve nozulları yenilenirken, motor bakımları da tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri tarafından kent gelinde havuz bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 15 Temmuz demokrasi meydanında bulunan 8 havuzunun tüm boru sistemi ve nozulları yenilendi, motor bakımları yapıldı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, “Bakım ve onarım çalışmalarımız Manisa merkez ve ilçelerinde hızla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği daha güzel ve modern alanlar oluşturmak. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle kent genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.