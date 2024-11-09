Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Eğitim Merkezlerinde 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni düzenlendi. Minikler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 86. Yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Uncubozköy, Atatürk Kent Parkı, Akgedik ve Adnan Menderes Çocuk Eğitim Merkezlerinde ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası’ kapsamında anma töreni düzenlendi.

Ulu Önder Atatürk minnet ve özlemle anıldı. Öğretmenleri ile birlikte hazırlanan minikler Atatürk baskılı tişörtler ile törene katıldı.

Anma töreni kapsamında minikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu sevgi ve özlemi okudukları şiirlerle gösterdi.