Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesine girişinde, Karaali konut alanının bulunduğu bölgede yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kavşakta özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ortaya çıkan trafik sıkışıklığını gidermek için çalışma başlattı.

Bölgede sürdürülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yerinde inceledi.

Başkan Ergün’e, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Yonca Ekmekçi ile şube müdürleri de eşlik etti.

İncelemenin ardından çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmanın kısa sürede tamamlanması için ekiplerin gece-gündüz çalıştığını belirterek, “Kavşağın rahatlatılması amacıyla Manisa yönüne hareket edecek olan araçlar için serbest dönüş kolu yapımını tamamladık. Yolun genelindeki asfaltlama, bordür, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor.

Yoğun trafik içerisinde çalışan ekiplerimiz çalışmayı gece ve hafta sonu da çalışarak kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyor” dedi.