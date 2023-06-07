Brain Team -2 isimli e-Twinning projesinde Hafsa sultan ilkokulu katılımı ile gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Seda Gençay  yaptığı açıklamada, Braın Team -2 e-Twinning projesinin önemli olduğunu, öğrencilerin oyunlarını eğlenerek öğrendiğini söyledi.

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Müdür Gençay, kuruculuğunu Songül Reisoğlu ve VassilikiKarakatsani 'nin yaptığı Braın  Team -2 isimli e-Twinning projesinde okulumuz öğretmenlerimizden 2/B sınıfı öğretmeni Saadet Ünsal öğrencileriyle birlikte yer aldığını belirterek, proje kapsamında Su Doku - Anagram - Apartman (Skyscrapers) - As easy as game - Word laddergame - Bınary ( Takuzu) game olmak üzere 6 tane akıl ve zeka oyunu yer aldığını kaydetti.

 