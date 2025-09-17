Bilecik’te son günlerde artan sokak köpekleri sebebe ile çocuklar okula gidemez hale gelirken, veliler tedirgin.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bitmek bilmeyen köpek sorunu gün geçtikçe üzerine katlanarak devam ediyor. Son günlerde çevre il, ilçe ve köylerden kentte bırakıldığı tahmin edilen yüzlerce köpek vatandaşları tedirgin ediyor. Bahçelievler Mahallesinde kız yurdu arkasında toplanan onlarca köpek hem üniversite öğrencilerini hem de o alandaki minibüs durağında okula gitmek için bekleyen diğer öğrencileri tedirgin ediyor. Veliler son günlerde artan sokak köpeklerine karşı belediyenin bir önlem almasın gerektiğini söyledi.

Öte yandan aynı mahallede villalar bölgesinde köpek yoğunluğundan vatandaşlar şikayet etti.