Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Avcılık Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Skeet Mesir Kupası Plak Atışları müsabakaları, büyük heyecanla sonuçlandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Skeet Mesir Kupası Plak Atışları müsabakaları, Türkiye’nin dört bir yanından katılan sporcuların kıyasıya rekabetiyle sonuçlandı.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda, sporcular atıcılık konusundaki hünerlerini sergiledi.

20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen müsabakalar sonucunda Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, Genç Erkekler ve Veteranlar kategorilerinde ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, atıcılara kupalarını takdim etti. Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılan sporculara teşekkür etti.

Kupaların takdiminin ardından 20-21 Mayıs tarihleri arasında süren müsabakalarda ter döken sporcu ve hakemlerin, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle turnuva son buldu.