MASKİ Genel Müdürlüğü Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu mahallesinde başlattığı 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını sürdürüyor. Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte derenin düzenli akışı sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ vizyonu doğrultusunda çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu mahallesinde 2 kilometrelik temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek derede biriken zararlı maddeler toplanıyor, derenin düzenli akışı sağlanıyor. Mahalle sakinleri devam eden çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.