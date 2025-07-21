MANİSA (İGFA) -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde, 17 ilçede hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) aracılığıyla öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Üniversite adaylarının bilinçli ve doğru tercihler yapabilmesi adına yürütülen danışmanlık hizmetinde görev alacak rehber öğretmen ve eğitim personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı da düzenlendi. Eğitim, tercih danışmanlığı alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal tarafından verildi. Eğitim programında; 2025-YKS sonuçlarının analizine dayalı tercih stratejileri, öğrenci profiline göre tercih planlaması, dijital araç ve tercih robotlarının etkin kullanımı, sahadan örneklerle uygulamalı vaka analizleri gibi başlıklar ele alındı. Alanında uzman rehber öğretmenler, tercih döneminde öğrencilere bire bir destek sunmak üzere hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, “Üniversite adaylarımızın hayallerine bir adım daha yaklaşabilmesi için tercih süreci büyük önem taşıyor. Manisa genelinde tüm ilçelerimizde görev yapacak rehber öğretmenlerimiz, bu süreçte öğrencilere yol gösterecek. Randevu sistemiyle gerçekleşecek hizmetimiz, yalnızca MABEM öğrencilerine değil, tercih desteğine ihtiyaç duyan tüm öğrencilere açık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz olarak sunduğu tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerin geleceklerini şekillendirmelerine katkı sağlarken aynı zamanda ailelerin de sürece güvenle dahil olmasını amaçlıyor.