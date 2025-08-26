İstanbul Küçükçekmece’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Annesinin işe gittiği sırada birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk, şans eseri hayatta kaldı. Düşme anı kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi işe gittikten sonra evde yalnız kalan bir çocuk pencereye çıkarak balkondan sarktığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Talihsiz çocuğun düştüğünü gören komşuları ve sokaktan geçen vatandaşlar hemen yardıma koştu. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kırık olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun balkondan düştüğü ve o sırada sokakta bulunan bir kadının çığlık atarak ona doğru koştuğu görülüyor. Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar da yardıma koşarak yaralı çocuğun yanına geliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.