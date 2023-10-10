Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligine galibiyetle başlayan Büyükşehir’in Sultanları, Akhisar Belediyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin ilk haftasında İzmir deplasmanında Özel Gelişim Kolejini 3-0’lık skorla geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, antrenmanlarına yoğun tempoyla devam ediyor.

Başantrenör Caner Doğançay yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Tevfik Lav ve Tarık Almış Spor Tesisleri’nde günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanlar, hücum ve savunma üzerine yapılan taktik uygulamalarının ardından servis çalışmaları ile son buluyor.

Yeşil Beyazlı ekip, 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’da Akhisar Belediyespor’u Tarık Almış Spor Salonunda ağırlayacak. İki Manisa takımının kıyasıya mücadele edeceği maça, voleybol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

