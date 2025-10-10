Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, hakem tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gündoğdu, "VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz. Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Bilimleri Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen ’Bir Spor Yöneticisinin Meslek Serüveni’ başlıklı söyleşinin konuğu olan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, spor yönetimi alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Sporda disiplin, etik, liderlik ve iletişimin önemini vurgulayan Dr. Ferhat Gündoğdu; gençlere kariyer planlamalarında sabırlı, istikrarlı ve vizyon sahibi olmalarını tavsiye ederek, "Kendinize değer verin; bu emeklerinizin karşılığını misliyle alırsınız" dedi.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Güneralp’in üstlendiği söyleşi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, KKTC Süper Lig Hakemleri, TED Spor Akademisi Antrenörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşinin sonunda ise Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Serkan Burgul, Dr. Ferhat Gündoğdu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

"Sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz"

Söyleşide, Türkiye’de hakemlere olan yaklaşımı değerlendiren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlik sisteminin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Gündoğdu, "Süper Lig’de görev yapan birçok hakem bugün sistemi başarıyla temsil ediyor. Yeni hakemler yetiştirmek, ülkeye kazandırmak, KKTC’de olduğu gibi Türkiye’de de zor. Aday hakemler kendi başvuruyor, sosyal hakları yok ve meslek olarak sürdürülebilir değil. Keşke olsa. Bu nedenle iyi hakemlerimizin kıymetini bilmeliyiz, onlara güvenmeliyiz. VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz. Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz" şeklinde konuştu.

"Spor bir çilingirdir, her sorunu çözer, her kapıyı açar"

Spor hayatının, çocuklukta, çakıl taşlı bir okulda kaleci olarak başladığını anlatan Dr. Ferhat Gündoğdu, ardından askeri okulda disiplin ve dayanıklılıkla şekillenen bir eğitim süreci geçirdiğini ifade etti. Güreş, hentbol, cirit, basketbol, voleybol ve kayak gibi birçok branşla ilgilendiğini belirten Dr. Ferhat Gündoğdu, "Mücadeleyi seviyorum ve spor yaparken kendimi buluyorum. Ruhum dinleniyor ve mutlu olduğumu keşfettim. Spordan kopamadım" cümlelerine yer verdi.

Başkan Gündoğdu, sağlık sorunları nedeniyle artık sadece yürüyüş yaptığını ama spora olan tutkusunun hala çok büyük olduğunu sözlerine ekleyerek, "Neye yatkın olduğunuzu ve hangi alanda ilerleyebileceğinizi düşünün. Yönetim alanında mutlaka deneyiminiz olsun ve eğitimi yanına koyun. Vizyonunuzu genişletin, ufkunuz açık olsun, yenilikleri takip edin" değerlendirmesinde bulundu.

"Sistemi tamamen değiştiremeyebilirsiniz ama iyi birer lider olabilirsiniz"

Dr. Gündoğdu, Türkiye’de spor yönetiminin genel olarak yeterince ilerlemediğine dikkat çekti. Ancak kadınların sporun gelişiminde kritik bir rol oynadığını dile getiren Ferhat Gündoğdu, "Kadınların derinlemesine bakış açısı ile erkeklerin yüzeysel bakış açısı birleşince spor daha hızlı ilerliyor. Futbol ise bambaşka bir alan, diğer branşlarda sadece günü kurtarmaya yönelik başarılar var" diye konuştu.

Gençlere seslenen Dr. Gündoğdu, sporu yaşam tarzlarına entegre etmeleri gerektiğine değinerek, "Sistemi tamamen değiştiremeyebilirsiniz ama iyi birer lider olabilirsiniz. Spor yapan çocukları ve ailelerini etkileyerek büyük başarılar elde edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.