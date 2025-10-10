Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), suda boğulmaların önlenmesini, insan hayatını korumayı amaçlayan cankurtarma branşıyla ilgili federasyon tarihinde ilk kez hayata geçirdiği yeniliklere ivme kazandırmak için toplandı.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam’ın başkanlığını yaptığı yönetim kurulu toplantısında federasyonun en önemli ve en çok üye sayısına sahip branşlarından olan cankurtarma spor dalıyla ilgili 2025 sezonunun değerlendirmesi ve gelecekteki faaliyetler görüşüldü. 2025 sezonunda büyük atılımların, projelerin hayata geçirildiği, sınav, çalıştay, uluslararası üyelik ve tanınırlık, uluslararası şampiyonluklara katılım ve ulusal şampiyonluk ve uluslararası standartlarla hak ettiği statüye kavuşturulan cankurtarma branşında yapılacak yeniliklerle ilgili kararlar alındı. Cankurtarma merkezlerinin ve cankurtaranların uluslararası kimliğinin korunması ve ardından en mümkün olan sürede dünyada rol model olmasına yönelik alınması gereken sorumluluklar, görevler ve eğitim faaliyetlerinin içerik ve planlaması yeniden gözden geçirilerek, maksimum fayda kapsamında 2026 sezonu cankurtarma etkinliklerinin esasları hakkında görüş birliğine varıldı. Bu kararlar, federasyonunun ilgili kurullarınca tüm detaylarıyla netleştirilerek cankurtarma ve sualtı camiasıyla paylaşılacak.

Kadir Sağlam: "Cankurtarmada reform niteliğinde değişim olacak"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Cankurtarma branşımız federasyonumuzun lokomotif spor dallarındandır. 8-9 ayda yoğun çabalarımızın ardından cankurtarma branşımızı hem yasal mevzuat ve tanınırlık hem de sportif etkinlik açısından uluslararası bir statüye kavuşturduk. Bu sezondaki tarihi kazanımlarımızı şu andan itibaren korumak ve geliştirmek, Türkiye’yi ve bayrağımızı bu branşımızda da gururla temsil etmek için yaptığımız toplantıda oy birliğiyle önemli kararlar aldık. Cankurtarma branşımızda reform niteliğinde değişimin olacağını söyleyebilirim. Esas kararlarımızı tüm detaylarıyla netleştirip, camiamızla paylaşacağız. Cankurtarma branşımızda yen bir dönem başlıyor. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kadir Sağlam 2025 sezonunda cankurtarma branşında ülke sporu ve federasyon tarihinde ilk kez gerçekleştirdikleri başarılarla ilgili şunları söyledi:

"Cankurtarma merkezlerimizin faaliyetlerini ve cankurtaranlarımızı ve aynı zamanda donanımlı dalış merkezlerimizi ve dalıcılarımızı da kapsayan, güçlü bir üyesi olduğumuz Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS)’ın uluslararası geçerlilik ve statüsüne sahip uluslararası ISO standartlarını ilk kez bu yıl hayata geçirdik. Böylece Türk cankurtaranların eğitim ve hizmetleri yurt dışında da uluslararası geçerliliği olan bir statüye kavuştu. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz ilk kez bir uluslararası ilgili kuruluşa, yani Uluslararası Cankurtarma Federasyonu’na bağlı Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILSE)’ye tam üye oldu. Bu tarihi adımların ardından yine ülkemizde ilk kez Sportif Cankurtarma Türkiye Şampiyonluğu gerçekleştirdik ve Milli Takım kadromuzu oluşturduk, ilk defa bir uluslararası yarışmaya, Avrupa Cankurtarma Şampiyonası’na katıldık. Bu branşımıza, diğer branşlarımızda olduğu gibi 2026 sezonunda da hak ettiği imkân ve fırsatları sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle federasyonumuzun her branşındaki etkinliklerine büyük destekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya, bakanlık çalışanlarımıza camiamız adına çok teşekkür ederim" dedi.