Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Fahri Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aktaş’a, hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, yeni görevinde başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Fahri Aktaş’ı ziyaret etti.

Başkan Ergün’e, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil, Nursel Ustamehmetoğlu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Yonca Ekmekçi eşlik etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a, hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, yeni görevinde başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşarak Başkan Ergün'e teşekkür etti.