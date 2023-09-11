Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Kütahya’da düzenlenen ve 83 kulüpten 783 sporcunun katıldığı Diamond Cup turnuvasında 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 83 kulüp ve 783 sporcunun katılımıyla Diamond Cup Karate Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor, 19 sporcu ile katıldı. Yeşil beyazlı sporcularından Semih Furkan Kumcu, Yağmur Toygar ve Kevser Koparan gümüş madalya kazanırken, Asya İkra Erce, Hamza Abed, Hakan Yıldız ve Batuhan Bayır bronz madalya kazandı.

Manisa BBSK Yönetimi Kurulu Üyesi Mustafa Pekçetin, “Karate takımımız, yoğun katılımla gerçekleşen önemli bir organizasyonu daha başarıyla tamamladı. Başta antrenörümüz Ali Eşsiz olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.