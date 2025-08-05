Fenerbahçe’nin Hollanda temsilcisi Feyenoord ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler bugün Hollanda’ya gidecek. Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, riske edilmeyecek. Mert Hakan Yandaş, kadroda olmamasına rağmen ilk resmi maçta takımın kaptanı olarak takımın yanında olmak için Hollanda kafilesinde bulunuyor.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun"