Manisa merkeze en uzak ilçelerden biri olan Selendi’de de yeni yatırım ve hizmetler için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Çamur, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’ı ziyaret ederek, iki kurum iş birliğinde yapılması planlanan projeleri görüştü. MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Çamur’un, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’ı ziyaretine, İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ali Osman Kaplan da katıldı. Ziyarette, ilçede yapılması planlanan yatırımlar ile kurulması planlanan yeni şantiye ve depo alanı ile ilgili de görüşüldü. Ziyaretin ardından Genel Müdür Yardımcısı Çamur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinatörü Süleyman Girgin ile MASKİ İlçe Şefi Hakan Erol’la görüştü, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ” Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalışıyoruz. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Bey ile de ilçe merkezimiz ve köylerimizde yapılması planlanan hizmetler ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yeni bir şantiye ve depo alanı için de elimizdeki imkanları değerlendirdik” dedi.

“SELENDİ’MİZE MODERN VE KULLANIŞLI BİR ŞANTİYE VE DEPO ALANI KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ” MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Çamur da Selendi’ye önemli hizmetler yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öncülüğünde çalıştıklarını belirterek, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Selendi’ye de hizmetlerimiz devam ediyor. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile de hizmetlerimiz üzerine görüştük. Selendi’mize modern ve kullanışlı yeni bir şantiye ve depo alanı kazandırmak için çalışıyoruz. Bunun için saha incelemesinde de bulunduk. Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.