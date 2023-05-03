Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Bursa Kent Meydanında gerçekleşen mitingde, "21 yıldır aynı iktidar var. Ve aynı iktidarın geldiği son durum şu: iki ayda bir değişen ekonomi bakanı, iki ayda bir değişen merkez bankası başkanı" ifadelerinde bulundu.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevgili Bursalılar seçim sathı mahaline girdik. Ne konuşulması lazım? 21 yıldır bir trilyon 200 milyon dolar bütçeyi kullanan Hükümetimizin ayrıca 600 elli milyon milyar dolar dış borcuyla beraber şunu yapması lazım. Biz şu şu hizmetleri yaptık. Sizin için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada sözlerimizi tuttuk. Ve sizden devamını istiyoruz diye gelmesi lazım. Bu sözleri duymuyoruz. Sadece seçime yakın Silahlı Kuvvetlerin tüm araçları piyasaya sürülmüş bununla propaganda yapılıyor. Dolayısıyla evet güzel işler yaptınız. Hiçbir zaman bunu inkar etmedik. Bu kadar şehri 21 yılda mutlaka yapılıyor ama sizi 2018 yılında o güç bozdu. Fazla güç daha da bozdu. Artık hiç kimseyi görmez oldunuz. Vatandaşın halinden anlamaz oldunuz. Oysa 2018 yılında başkanlık sistemi gelince uçacağız demiştiniz.

"ANKETLER YÜKSELDİKÇE, SESLER DE YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Başkanlık sistemi gelince 2023 yılında 25 bin dolar milli gelir sözü vermiştiniz. Ama geldiğimiz nokta şu, uyuşturucu kullanma yaşı 10 yaşına kadar düştü. Uyuşturucu sınırlarımız delik deşik mülteci deposu olmuş. Yabancıları bu kadar çok ev satıldığı için ev fiyatları artmış, kira fiyatları artmış. Enflasyon indiremiyor. 2 ayda bir bakan değişiyor. Hiçbirisi maalesef çare olmuyor. Gelirken okudum. Seçime gidiyoruz. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu birileri aday etti. Sayın Cumhurbaşkanı 100 defa Kılıçdaroğlu'na çık karşıma, çık karşıma, çık karşıma dedi. Çıktı, onu aday yapan sizsiniz. Şimdi ne oldu? Ve anketler yükseldikçe bu sefer sesler de yükselmeye başladı.

"EVET ZATEN AK PARTİ'Yİ YENMEK İÇİN ADAY OLDUK"

Bir sürü iftira atıldı. Bunlar Ankara'da yaşadık, gördük. Ve en son bir tane bakan seçimin güvenliğinden, asayişinden sorumlu olmasına rağmen kendisi aday olmasına rağmen şu açıklamayı yaptı. 14 Mayıs'ta AK Parti kaybederse bu AK Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir. Bizi indirmek istiyorlar. Muhalefetin tek amacı var. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'yi yenmek. Evet zaten bunun için aday olduk.

"GEÇMİŞ DÖNEMİN 5 MİLYAR BORCUNU ÖDEDİK"

Ankara'da ne mi yaptık? Bu parti için Ankaralının cebinden şu kadar para çıkacak diye bunların hepsini yayınlıyoruz. Böyle olunca ne oldu? Katılım arttı ihalelere epey bir tasarruf ettik. Ve sonuç itibariyle. ilk ay elli milyon lira açık verecekleri belediyeden geçmiş dönemin faizi beş milyar borcunu ödedik. Evet herkes maaşını gününde alıyor. Yapacağımız hiçbir hizmetten geri kalmıyoruz. Dört yüz tane otobüs aldık vesaire. Bitmedi. Uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Inşallah örnek olur herkese. Evet İngiltere'den belli kriterlere göre yapılan araştırmalarla yapılan bir seçim sonucunda dünya başkent belediyeleri başkent ödülünü bize verdiler.

"DÜZELMİYOR DÜZELECEĞİ DE YOK"

21 yıldır aynı iktidar var. Ve aynı iktidarın geldiği son durum şu. Iki ayda bir değişen ekonomi bakanı, iki ayda bir değişen merkez bankası başkanı. O yetmiyor. Eskiyi çağırıyorlar. Eski bakan da diyor ki siz dediklerimizi dinlemiyorsunuz ki. Kendi kendinize bir model buldunuz. Dolayısıyla kusura bakmayın. Benim sizinle işim olmaz diyor. Ama bu tarafa baktığınız zaman birçok ekonomist var. Dünyaca tanınan başarılı başarılarıyla ortaya çıkmış adeta bir şampiyonlar ligi var bu tarafta. Ve inşallah düzeltirsek bunlar düzeltecek. Çünkü son ay yapılan bütün zam yani iyileştirmelere rağmen düzenlenen hiçbir şey yok. Dolar da çift taraflı kur ne yaparlarsa yapsın düzelmiyor ve düzeleceği de yok. Işte bunlar görüşülüp konuşulmasın diye, şöyle bir tarzları oluştu. Sadece yöneticilerin değil. AK Parti'ye gönül vermiş bazı fanatiklerde de aynısı var. Hatalı bir şeyi söylesen sus lan FETÖ'cü. Hatalı bir şeyi yani ona göre hatalı, hemen sus lan sen PKK'lı mısın? Konuşmasını kimsenin istemiyorlar.