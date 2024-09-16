Son günlerde havaların yağışlı olmasıyla beraber artan mantar popülasyonu sebebiyle hem yemek hem de satmak amaçlı mantar toplamak isteyen vatandaşlar ormanlara akın etti.

Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde etkili olan yağmur yağışları sonrası artan Bolet mantarı ve çeşitli mantar türlerini toplamak için vatandaşlar, Saray-Kıyıköy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanlara akın etti.

Kilosu 150 liradan alıcı buluyor

Kilolarca mantar toplayan vatandaşlar, her köşenin başında bulunan mantar alıcılarına topladıkları mantarları satarken fiyat ise birinci kalite kilo başı 150 lira, ikinci kalite kilo başı 50 lira olarak belirlendi.

Mantar alıcıları, yağmur yağışının devam etmesi halinde mantar toplama sezonunun uzayabileceğini belirtti.