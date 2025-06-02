Balıkesir’in Manyas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Açılışta kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünler sergilendi.

Manyas Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen program, Atatürk Ortaokulu korosunun seslendirdiği türkülerle başladı. Açılış kurdelesi, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil tarafından kesildi. Açılışa ilçe protokolünden çeşitli kurum amirler katıldı.

Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Çağlar Can yaptığı açıklamada, yıl içinde toplam 51 kurs açıldığını belirterek, bu kurslara 262’si erkek, 572’si kadın olmak üzere toplam 834 kursiyerin katıldığını söyledi. Sergilenen ürünlerin ise ağırlıklı olarak giyim üretim teknolojileri ile el sanatları kurslarına ait olduğunu kaydetti.

Kaymakam Emre Yeşil ise yaptığı değerlendirmede, kursiyerlerin el emeği ürünlerinin büyük bir emek ve özveriyle hazırlandığını ifade ederek, "Bu ürünler ilçemizin kültürel değerlerini yansıtıyor. Manyas’ı temsil eden hediyelik eşyaların üretilip ilçe merkezinde bir stant aracılığıyla satışının yapılması, hem kurslara ilgiyi artıracak hem de kursiyerler için gelir kaynağı olacaktır" dedi.

Etkinlikte, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler ilgiyle incelendi. Yıl sonu sergisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.