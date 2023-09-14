Mardin Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafında 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığı için, kentteki okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullarda bulunan kantinler de faaliyete başladı. Mardin'in Artuklu Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezindeki okullarda denetim uygulamasını başlattı.

Zabıta ekipleri, gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler ayrıca, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi. Kurallara uymadığı tespit edilen kantinler hakkında yasal işlem yapıldı.

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Minik yavruların sağlığı için Eğitim Öğretim dönemi boyunca denetimlerin sürdürüleceğini söyledi. Başkan Tatlıdede, şunları söyledi: "Minik yavrularımız ile aileleri ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Onların sağlığı bizim şuanda öncelikli çalışmalarımızdan biri.

Zabıta ekiplerimizin denetleme çalışmaları, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Ekiplerimizin çat kapı kantin denetimleri sürüyor. Tavrımız net! Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Satışı yasak olan ürünleri tüketmemeleri ve hijyen kurallarına uygun gıdaları alabilmeleri için ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Velilerimizin endişesi olmasın, bizler onlar için çalışıyoruz.”