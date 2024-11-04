İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir ile Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine yeni görevlendirme yapıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, terör soruşturması kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyururken, yeni görevlendirmeleri açıkladı.

Açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Türk'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini aktarıldı.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının yanı sıra yürütülen soruşturmalar dolayısıyla görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın da, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması ve çeşitli suçlarından dolayı görevden uzaklaştırıldığı belirtilirken, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.