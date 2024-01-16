Marmara Denizi’nde yakalanan yaklaşık 2 metrelik dev kılıç balıkları, Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde 2 gün boyunca sergilendikten sonra satışa sunulacak.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin sahibi Kenan Balcı, Marmara Denizi’nde ağlarına takılan 2 metrelik dev kılıç balıklarını vatandaşlar için görücüye çıkarıyor. 2 gün boyunca sergilenecek dev balıklar, serginin ardından satışa sunulacak. Beylikdüzü’nde yıllardır balıkçılık yapan ve “Balıkçı Kenan” ismiyle bilinen Balcı, denizlerdeki bolluğa ve berekete vurgu yaparak, “Maşallah bu sene gümbür gümbür denizler. Denizden balık fışkırıyor. Denizler kurudu, bitti diyorlar, böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir palamut 1 milyon adet yumurta yapıyor. 50 senedir satıyoruz satıyoruz bitmiyor. Tutuyoruz tutuyoruz bitmiyor. Yiyoruz yiyoruz bitmiyor. İşte delil. İki tane bir arada kılıç, peşine takılan akya, 32 çeşit balık mevcut. Her şey güzel. Kılıcı özlemişti halkımız. İki gün müşterilerimize sergiledikten sonra satışına devam edeceğiz. 2 metreye yakın. Denizler tükenmeyen madenlerimiz. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizlerimizi evimiz gibi koruyalım. Deniz bizlere çok şey veriyor. Mesela Marmara ve Karadeniz bizlere armağandır. En lezzetli balıklar Karadeniz ve Marmara’dan çıkmaktadır. Denizlerimizi hoşgörüyle kullanalım. Çocuklara bol bol balık yedirelim. Yaşlılara bol bol balık yedirelim. Ayda bir değil, haftada iki defa 300 gram yemeyelim ama 150 gram mutlaka iki defa balık yiyelim. Evimizde balık pişirelim, evimiz koksun” dedi.

“5 senedir görülmemiş balık bolluğu yaşanıyor”

4 buçuk aylık avlanma yasağına da değinen Kenan Balcı, 15-20 sene öncesine göre kanun nedeniyle bilinçli avcılığın artmasıyla denizdeki bolluğun ve bereketin de doğru oranda arttığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. 15-20 sene önce denizlerimizde balık bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde 4 buçuk ay avlanma yasağı kanunu getirdi. Anlamı nedir? Balıklar yumurtalı dönemde tutulmasın, yumurtasını bıraktıktan sonra tutulsun. Senede 4 buçuk ay yasak var. Son 5 senedir görülmemiş balık bolluğu yaşıyoruz. Bazıları diyor ki az çıkıyor. Neden az çıkıyor? Edirne’den Kars’a herkes balık tüketiyor, balık yiyor. Artı ben diyorum ki Türk halkı olarak az balık tüketiyoruz. Balığı çok tüketelim. Balık omega-3 deposudur. Balık etinde omega-3 yüklüdür. Sağlık için balık yemeli. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim, reçeteye ilaç yazıyorlar ama bir ilacı reçeteye yazamıyorlar. O da nedir? Reçeteye yazılmayan tek ilaç balık. Onu da profesörlerimiz, doktorlarımız öneriyor. Mutlaka balık yiyelim diyor. Onun için balık ekmek yemek gerek, balık ekmek keyif demek. Balık yiyelim, keyiflenelim. Balık ne dedi? Balık beni ye dedi. Kendin yemezsen de çocuklarına yedir” diye konuştu.