Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonunda Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın beşincisi gerçekleştirildi. Marmarabirlik e-ticaret alanında yılın kooperatif ödülüne layık görüldü.

Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde, bu yıl 26 -29 Aralık tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın 5’incisine 180 kooperatif iştirak etti. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yanı sıra; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı.

Marmarabirlik 40 metrekare stant ile fuarda boy gösterirken, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar, Satış ve Pazarlama Müdürü Tuncay Kural ziyaretçiler ile yakından ilgilendi.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bakan Bolat, “Türkiye’de 50 binden fazla kooperatifimiz var. Bunlar refahın tabana yayılması ve insanlarımızın imece usulü ile dayanışma içinde ticarete katılmalarını mümkün kılmaktadırlar. Bu noktada üreticiden tüketiciye aracısız ulaşabilen bu kooperatiflerimiz sayesinde maliyetleri azaltmak tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azalmasını sağlamak kontrol altında tutmakta mümkündür. Bu açıdan gıda enflasyonu azaltmak adına kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorundayız” dedi.

E-ticaret alanında yılın kooperatif ödülü Marmarabirlik’e verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın elinden ödülü alan Başkan Hidamet Asa, “Tarım Satış kooperatifleri arasında ödül alan Birlik olmamız bizi mutlu etmiştir. Satış ve Pazarlama Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 30 bin ortağımız adına Sayın Bakanlarımızın elinden aldığımız bu ödül bizi onurlandırmış ve daha büyük bir azimle çalışmaya teşvik etmiştir. E-ticaret hacmimizi gelecekte çok daha artırmayı hedefliyoruz. Tüketiciler için en cazip alışveriş yöntemlerinden bir haline gelen E-ticaretin firmalara sağladığı en büyük avantaj kolay ulaşılabilir olmalarıdır. Zeytin üreticisinin sigortası olan Marmarabirlik, misyon ve vizyonu ile kooperatifçiliğin yüz akıdır” diye konuştu.