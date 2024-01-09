13 yılda yaptığı 210 milyon liralık yatırımlarla yıllık üretim kapasitesini 55 bin tonlara, depolama kapasitesini ise 80 bin tonlara çıkaran Marmarabirlik, 2024 yılında 5 milyar 900 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ülkemizde kooperatifçilik modelinin en iyi örneklerinden biri olan Marmarabirlik’in son 13 yılda gösterdiği başarıyı rakamlar gayet iyi özetlemektedir” dedi.

30 bin üretici ortağıyla 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren Marmarabirlik, kuruluşunun 70. yılında 5 milyar 900 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Türk tarımı açısından kooperatifçiliğin doğru bir model olduğunu kanıtladığımıza inanıyoruz. Bugün dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisiyiz” dedi.2010 yılından bu yana önetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığını belirten Hidamet Asa, Marmarabirlik’in geldiği nokta ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asa ciro hedefleri ile ilgili şunları söyledi: “2010 yılından sonra değişim ve dönüşüm süreci başlamış ve Marmarabirlik için yeni bir sayfa açılmıştır. 2009 yılında öz kaynakları 111 milyon liradan bugün 1 Milyar 557 milyon liraya, Aktif büyüklüğü 202 milyon liradan 2 Milyar 378 milyon liraya yükselmiştir. Marmarabirlik, 2010’dan bugüne hiç zarar etmemiş, sürekli kar etmiştir. Marmarabirlik’in 2022/2023 iş yılında net cirosu: 2 Milyar 945 Milyon liradır. 2024 yılında amacımız 5 Milyar 900 Milyon TL net ciro hedefine ulaşmaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İhracat Şampiyonları listesinde Marmarabirlik 7 kez ihracat şampiyonu olmuştur. Toplam zeytin satışlarımızın içinde ihracat payı yüzde 25’dir. 2024 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısın 70’e çıkarmayı ve 35 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.”

210 milyon liralık yatırım

Marmarabirlik’in yatırımlar sayesinde büyüdüğünü ifade eden Başkan Asa, “Kendini yenileyen, sürekli yatırım yapan Marmarabirlik, örnek bir yönetim ve ekip çalışmasıyla başarılara ulaşmış ve 2010’dan bugüne Entegre Tesisler başta olmak üzere toplam 210 Milyon liralık yatırım yapmıştır. Entegre tesislerimizin ambalajlı ürün anlamında yıllık üretim kapasitesi 30 bin tonlardan, 55 bin tonlara yükselmiştir. 2010 yılında 8 kooperatifimizde 50 bin tonlarda olan depolama kapasitesi yapılan yeni depolama tesislerimizle 80 bin tonlara çıkarılmıştır. Hedefimiz; 100 bin tonlara ulaşmaktır” dedi.

Üretime verilen destekler

Marmarabirlik’in üreticisine verdiği destekler hakkında da bilgiler veren Hidamet Asa, “2010 yılından bugüne ortaklara piyasa şartlarının altında fiyatlarla gübre, zirai ilaç ve akaryakıt desteği verilmiştir. Amacımız üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmektir. 2009/2010 iş yılında 1 milyon 965 bin lira zirai ilaç ve sigorta desteği verilirken, 2022/2023 iş yılında zirai ilaç, gübre, akaryakıt ve sigorta desteği 153 milyon 82 bin lira olmuştur. Zeytin ağaçlarının verimliliğini artırılması için üreticilerimize son 13 yılda toplam 386 milyon 361 bin lira gübre ve zirai ilaç desteği sağlanmıştır. Öte yandan üreticilerin en uygun fiyatla gübre temin edebilmesi için Marmarabirlik AR-GE biriminin, TÜBİTAK destekli Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile karşılıklı yürütülen çalışmalar neticesinde “Kop Organik” ismi ile organik ve organomineral gübre olarak üreticilerimize destek verilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar üretimde devamlılığı sağladık ve bugün en çok kazandıran tarım ürünlerinden birisi zeytin olmuştur” diyen Asa, “Birlik Yönetim Kurulumuz, Genel Müdürlük makamı, 8 Kooperatifimizin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, müdürlerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte Marmarabirlik’i hep zirvede tutmak istiyoruz. Kuruluşumuzun 70. yılında tüm hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.