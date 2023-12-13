Yaklaşık 2 yıl önce şirket çalışına çekiç ile yapılan saldırının görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Biz bu zamana kadar yaşadıklarımızın çok ufak bir kısmını paylaştık. Bundan sonra videosu olan olayları başından sonuna paylaşacağız. Bizim İstanbul’da 2 milyon kullanıcımız totalde ise 100 bin sürücümüz var. Bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca Türkiye’nin paylaşımlı araç yönetmeliğinin çıkması gerekiyor” dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce şirket çalışanına yapılan çekiçli saldırının görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. İstanbul’lu vatandaşların taksicilerle yaşadıkları sorunları çözmenin kendilerini daha çok motive ettiğini belirten Öktem, “Bizim İstanbul’da 2 milyon kullanıcımız totalde ise 100 bin sürücümüz var. Bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Yaşanan sorunlar saldırılar bizleri daha da çok şevklendiriyor. Bu insanlar tamamen İstanbul’a ve teknolojiye düşmanlar. Dünyanın ilk 50 ekonomisi içerisinde paylaşımlı araç yönetmeliği olmayan tek ülke Türkiye. O yüzden Türkiye’nin paylaşımlı araç yönetmeliğinin çıkması gerekiyor” dedi.

“Videosu olan saldırıları başından sonuna paylaşacağız”

Martı TAG’ın son dönemlerde büyümesi ve 100 bin sürücüye ulaşmasının ardından taksi lobisinin son zamanlarda kendilerine karşı saldırıların arttığını vurgulayan Martı’nın Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Sosyal medyadan paylaştığımız olay 2 yıl önce Üsküdar ofisimizde gerçekleşti. Saldırıya uğrayan arkadaş güvenlik müdürümüz. Kendisi normalde emekli polis ve üçüncü sınıf emniyet müdürü. O kadar gözleri dönmüş ki bu insanların geçtiğimiz günlerde engelli bir TAG kullanıcımızın önünü kesip özür dilettikleri bir görüntü var. Bu insanlar tamamen İstanbul’a ve teknolojiye düşmanlar. Bizim İstanbul’da 2 milyon kullanıcımız totalde ise 100 bin sürücümüz var. Bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz bu zamana kadar yaşadıklarımızın çok ufak bir kısmını paylaştık. Bugün itibariyle bu politikamızı değiştiriyoruz. Videosu olan olayları başından sonuna paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de paylaşımlı araç yönetmeliğinin çıkması gerekiyor”

Taksiciler odasının hiçbir davayı kazanamamasından kaynaklı ailesine karşı saldırılarda bulunduğunu belirten Öktem, “Babamı haksız rekabet suçundan, 2 yıl yargılanacak şekilde dava açtılar. Bunun dışında şirkete açılmış davalar bunlarla uğraşıyoruz. Bunlar bizi yıldırmıyor aksine daha çok şevklendiriyor. İstanbul’un bu sorununu çözmek için bizi daha da motive ediyor. Dünyanın ilk 50 ekonomisi içerisinde paylaşımlı araç yönetmeliği olmayan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımızın 2017-1028 yılında taksicilere gösterdiği teveccühü taksi lobisi suiistimal etti. İstanbul yaşanılmaz hale geldi. Toplamda 19 bin taksi plakası 3 bin 200 tane taksi ağasının elinde toplanmış bu plakalar. Bunlar ayda 5 taksiden kazandıkları 200-250 bin TL’lerle sefa içinde yaşarken, çalıştırdıkları şoförler çok zor altında çalışıyorlar. Bu sistem hem kullanıcıyı hem de taksi şoförünü mağdur ediyor. Türkiye’nin de paylaşımlı araç yönetmeliğinin çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.